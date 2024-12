Volley, Serie B – Canottieri Ongina ritrova il sorriso sotto l’albero: espugnata Crema (1-3)

E’ un Natale più dolce per la Canottieri Ongina, che in serie B maschile ritrova il sorriso grazie alla vittoria di ieri (sabato) al PalaBertoni di Crema contro l’Imecon (1-3). Nell’ultimo impegno dell’anno solare 2024, la squadra di Gabriele Bruni e Fausto Perodi è tornata a un successo che mancava da un mese (tie break infrasettimanale vinto a Cremona contro la Pallavolo Cremonese). Lo stesso territorio provinciale ha ridato linfa ai gialloneri, che dopo quattro sconfitte consecutive sono tornati a festeggiare. In casa monticellese, 27 punti per l’opposto Giacomini, ben spalleggiato dai 19 dello schiacciatore Chadtchyn.

Fausto Perodi, vice allenatore

“Non è stata una vittoria facile, Crema era in emergenza dovendo rinunciare al suo miglior attaccante Malvestiti (ex di turno) a causa di un infortunio. Non abbiamo giocato bene, partendo sempre sotto in ogni set disputato. Nei primi due set abbiamo recuperato alla fine sbagliando meno dell’avversario, anche se nel primo parziale le due squadre hanno commesso 11 errori a testa, molti. Crema ha difeso tanto, noi spesso abbiamo sbagliato in attacco; alla fine sono arrivati tre punti importanti che danno fiducia e morale, visto che arrivavamo da quattro sconfitte consecutive. Ora qualche giorno di riposo, poi dobbiamo sicuramente allenarci duro per migliorare il nostro stato di forma, soprattutto a livello mentale, perché alla prima difficoltà abbassiamo la testa”.

In classifica, la Canottieri Ongina sale a quota 15 punti occupando l’undicesima posizione, con un bilancio parziale di 5 vittorie e 7 sconfitte. Per i piacentini, il campionato riprenderà l’11 gennaio con la trasferta di Carpi a domicilio dell’Univolley.

IMECON CREMA-CANOTTIERI ONGINA 1-3

(26-28, 23-25, 25-17, 19-25)

IMECON CREMA: Carcereri, Franchini 9, Mari 10, Garlaschelli 19, Pagliarini 12, Lavorato 8, Pisoni (L), Dannunzio, Raimondi (L). N.e.: Fregnani, Malvestiti, Cucchi, Ferrari, Miretta, Ravasio. All.: Invernici

CANOTTIERI ONGINA: Chadtchyn 19, Nasi 3, Giacomini 27, Scaffidi 9, Chirila 9, Ramberti 1, Rosati (L), Bocu, Ruggeri, Aquino, Belfanti (L). N.e.: De Biasi, Palazzoli. All.: Bruni