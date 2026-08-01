Punto da un calabrone durante un’escursione sul monte Capra, paura per un 51enne: scattano i soccorsi

Viene punto da un imenottero: attivato il Soccorso Alpino. È accaduto alle prime ore del mattino: un uomo di 51 anni era in compagnia di un amico in zona monte Capra quando è stato punto da un imenottero.

I due si trovavano nelle vicinanze del Passo Santa Barbara nel comune di Farini (PC) a cavallo tra la Valnure e Val Trebbia.

Il capostazione della monte Alfeo del SAER , in contatto telefonico con l’amico del paziente ed in accordo con la centrale operativa del 118, ha dato istruzione di far rientro al Passo dove stava arrivando l’ambulanza e auto infermieristica di Farini per i controlli del caso.

In loco è giunto un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna a supporto della situazione e un mezzo dei vigili del Fuoco.

L’uomo infine è stato preso in carico dall’ambulanza che lo ha portato all’ospedale di Piacenza.

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