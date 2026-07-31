Riqualificato l’incrocio di Trevozzo, il Sindaco Albertini: “Sicurezza e decoro in un punto nevralgico del territorio”

Si è concluso nei giorni scorsi l’importante intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell’incrocio stradale lungo la S.S. 412 in località Trevozzo di Alta Val Tidone (via Enrico Fermi) e la S.P. 60, uno degli assi strategici del territorio. I lavori hanno riguardato il ripristino e l’adeguamento dei marciapiedi, la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali illuminati, l’introduzione del limite di velocità a 30 km/h nei tratti interessati e il rifacimento del manto stradale deteriorato.

“Si tratta di un intervento che ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei pedoni e la viabilità in un punto nevralgico non solo dell’abitato di Trevozzo ma di tutto l’asse viario dell’alta valle per residenti, studenti, utenti del trasporto pubblico, turisti e villeggianti” commenta il Sindaco Albertini che ricorda come “cura del territorio e sicurezza procedano di pari passo e siano due degli obiettivi che la nostra Amministrazione si è prefissata ad inizio mandato e un impegno a cui stiamo dando concretamente seguito”.

Il quadro economico dell’opera ammonta complessivamente a 200.000 euro.

L’intervento complessivo sull’area sarà completato dal progetto della nuova rotonda realizzato dalla Provincia per regolare il traffico all’incrocio tra la SS 412 e la SP 60.

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