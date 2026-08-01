Furto in un bar di via Emmanueli, Zanardi (FdI): “Da tempo crimini e segnalazioni in questa zona, mantenere alta l’attenzione”

“Esprimo la mia piena solidarietà ai gestori del Kinder Bar, che nella notte hanno subito un furto accompagnato dal danneggiamento dell’attività. A loro va la mia vicinanza, con l’auspicio che possano tornare al più presto alla normalità dopo quanto accaduto. L’episodio, purtroppo, riporta l’attenzione su una problematica che riguarda da tempo l’area di via Emmanueli e, in particolare, la zona dei giardinetti adiacenti, già in passato interessata da episodi criminosi e da segnalazioni da parte dei residenti”. Lo scrive Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

LA NOTA DI GLORIA ZANARDI

Non si tratta di alimentare allarmismi né di descrivere il quartiere come insicuro, ma è altrettanto doveroso prendere atto che permangono criticità che meritano un’attenzione costante. Quanto accaduto dimostra che il problema non può considerarsi superato.

Per questo rivolgo un invito all’Amministrazione comunale affinché continui a mantenere alta l’attenzione in questa zona, promuovendo, per quanto di competenza e in collaborazione con le Forze dell’Ordine, un ulteriore rafforzamento dei controlli e delle attività di presidio del territorio.

La sicurezza urbana è un diritto dei cittadini, dei residenti e di chi ogni giorno lavora con impegno nel quartiere. Ascoltare le loro preoccupazioni e mettere in campo ogni iniziativa utile per prevenire il ripetersi di simili episodi rappresenta un dovere delle istituzioni.

Mi auguro che si continui a lavorare con determinazione affinché la zona di via Emmanueli possa essere sempre più sicura e vissuta con serenità da chi la frequenta quotidianamente.

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