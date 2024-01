Quattro nuove Botteghe Storiche in città: “Tradizione e innovazione, esempi preziosi per le nuove generazioni”

Quattro nuove Botteghe Storiche – Martinelli Linea Corredo, Farmacia Corvi Snc, Foto Studio Del Papa e Trattoria La Pireina – impreziosiscono l’Albo comunale di Piacenza e potranno esporre, a partire da oggi, la vetrofania emblema del prestigioso riconoscimento alla solida e longeva tradizione che ciascuna porta avanti nel rispettivo settore di attività.

La consegna è avvenuta questa mattina, presso gli esercizi coinvolti, ad opera dell’assessore al Commercio e Marketing Territoriale Simone Fornasari, che ribadisce “l’emozione sincera nel rendere omaggio al lavoro, alla professionalità, alla competenza e alla passione di cui queste realtà, così fortemente radicate sul territorio, sono da sempre interpreti e testimoni, rappresentando da decenni, con straordinaria e meritevole continuità, un punto di riferimento per tanti concittadini e un esempio prezioso per le giovani generazioni. Non solo per la capacità di custodire e tramandare la propria esperienza e specializzazione, ma anche per l’intelligenza nel sapersi adeguare ai cambiamenti socio-economici di una società in costante, sempre più rapida trasformazione”.

Prima tappa dell’itinerario tra le eccellenze locali, il civico 125 di via Alberoni dove dal 1948 opera l’azienda Martinelli Linea Corredo – avviata tre anni prima con l’emporio di viale Patrioti – il cui fondatore Giuseppe Martinelli, originario delle valli bergamasche, gestisce e fa crescere l’impresa del settore tessile per la casa insieme ai figli Renato e Silvano, ampliando gli articoli in stock e organizzando un vero e proprio servizio di distribuzione che raggiunge le zone limitrofe. Nel 1990, l’apertura del primo punto vendita specializzato in biancheria e accessori per la casa, tendaggi e tappeti, seguito da una filiale in viale Dante operativa per oltre un decennio sotto l’egida di Paolo Martinelli, sino alla radicale trasformazione della ditta – all’insegna dell’innovazione – abbracciando anche l’e-commerce con linea-arredo.it .

Vanta oltre novant’anni di storia la Farmacia Corvi di Corso Vittorio Emanuele 121, gestita dalle dottoresse Dina e Letizia Corvi – con il supporto del figlio di quest’ultima, Davide, anch’egli farmacista – che proseguono l’attività iniziata negli anni ‘30 dal nonno Giuseppe Corvi e tramandata al figlio Gianni, oggi in pensione, di cui l’esercizio porta tuttora il nome e che ha voluto essere presente in questa occasione speciale. “Un presidio di salute – definiscono la loro farmacia le titolari – che mantiene la tradizione di famiglia perseguendo un costante aggiornamento”.

Afferisce a un settore del tutto diverso, ma condivide la connotazione della longevità, il Foto Studio Del Papa, che dal 1972 ha sede in via Campo Sportivo Vecchio n. 8: qui la tecnica e l’arte di Mauro Del Papa valorizzano l’eredità professionale del padre Bruno, che nel 1948 aveva aperto il suo studio in via Roma 287, per la produzione di servizi, il deposito di un archivio fotografico (dal 1949) e di attrezzature storiche del mestiere. Un’attività trasferitasi, tra il 1958 e il 1972, in corso Vittorio Emanuele, per poi approdare agli spazi ancora in uso.

Conclusione con un brindisi e una fetta di torta alla Trattoria La Pireina, dove l’assessore Fornasari è stato accolto da Carlo Giacobbi – da oltre cinquant’anni anima del locale – e dal figlio Davide, che ha portato alla quarta generazione la gestione dell’attività avviata dai nonni di Carlo (Pietro e Pierina) nel 1907, nelle stesse sale di via Borghetto, come negozio di generi alimentari di prima necessità ampliato, dopo pochi anni, con il forno per la produzione del pane e l’osteria, chiamata “La Pireina”.

Sarà proprio lei, dopo la morte del marito nella Grande Guerra, a condurre l’osteria con trattoria insieme al figlio Luigi (padre di Carlo), che continuerà insieme alla moglie Maria e ai figli. Tra arredi e atmosfere che raccontano oltre un secolo di vita piacentina – con l’iscrizione alla Camera di Commercio nel 1911 – è soprattutto la tipicità enogastronomica delle specialità piacentine a parlare da sé, in un luogo che ha sempre costituito un riferimento partecipe e attivo per la vita del quartiere, valorizzando, durante il periodo estivo anche l’area degli Orti di via Degani.