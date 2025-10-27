Il questore Ivo Morelli lascia Piacenza e approda a Rimini, al suo posto Gianpaolo Bonafini

Il questore Ivo Morelli lascia Piacenza. Lo comunica il SIAP (Sindacato italiano appartenenti Polizia), annunciando che alla guida della questura di Piacenza subentrerà Gianpaolo Bonafini.

“Salutiamo il questore Ivo Morelli e ci congratuliamo per il suo nuovo incarico di questore di Rimini. Abbiamo avuto modo di apprezzare in questi anni le Sue grandi capacità dirigenziali e, soprattutto, le Sue doti umane. In questi anni abbiamo avuto la possibilità di confrontarci quotidianamente e di trovare sempre soluzioni che hanno potuto sostenere le esigenze della Polizia di stato e quelle del personale . Ci spiace davvero perdere il questore Morelli, ma nel contempo siamo felici per la sua carriera”.

“Nel contempo diamo il benvenuto al nuovo questore Bonafini Gianpaolo al quale, come sindacato più rappresentativo di Piacenza , forniremo la più ampia collaborazione a favore del personale, dell’amministrazione e, di conseguenza, della sicurezza della nostra città”.

