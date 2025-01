Raccolta rifiuti, il malcontento è bipartisan: centrodestra, Liberali e Alternativa Per Piacenza chiedono di incontrare Iren

I sottoscritti Commissari richiedono la convocazione delle Commissione Consiliare n. 4 al fine di

audire i vertici Iren Ambiente Piacenza e Atersir e, in particolare, il Presidente Iren Ambiente

Piacenza (Samuele Raggi), il Responsabile del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le province

di Piacenza, Parma e Reggio Emilia (Mario Orsi) nonché i tecnici delle Società.

Con questa nota tutte le opposizioni chiedono di poter ascoltare a palazzo Mercanti i vertici Iren sul tema della raccolta puntuale dei rifiuti. Un sistema che evidentemente non piace alle minoranze. Se Sara Soresi (Fratelli d’Italia) e Filiberto Putzu (Liberali) hanno inviato nei giorni scorsi una nota critica, oggi questa convocazione viene sottoscritta anche dalle altre forze del centrodestra e anche da Alternativa Per Piacenza. Insomma, un malcontento bipartisan, come recita la richiesta sottoscritta.

“Sono svariate le lamentele provenienti da tantissimi cittadini residenti in diversi quartieri e

frazioni della città in merito alle nuove modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti. Allo stesso tempo, si osserva un indecoroso ingombro dei marciapiedi cittadini soprattutto di quelli prospicienti i condomini – causato dall’esposizione dei contenitori da parte di ogni singola unità abitativa”.

“La gara pubblica indetta da Atersir – Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna peri Servizi ldici e

Rifiuti – ha assegnato (nel gennaio 2023) al Gruppo Iren la gestione dei servizi ambientali nei

territori per i prossimi quindici anni, responsabile della raccolta rifiuti a Piacenza Iren Ambiente. Risulta opportuno che i Commissari possano interloquire direttamente con i vertici lren ed Atersir

allo scopo di porre quesiti, rappresentare quali siano le maggiori criticità e sottoporre loro

eventuali soluzioni alternative. In particolare, si osserva come il nuovo metodo di raccolta sia coincidente con un aumento dei rifiuti abbandonati sul ciglio della strada, sui marciapiedi e nei canali di irrigazione/bonifica”.