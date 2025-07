Radio Fenomeni il programma di Franco Lazzari diventato un libro che racconta la storia delle voce delle radio private – AUDIO

Radio Fenomeni, partito il 4 aprile 2017 su un’emittente web con due ore di trasmissione, dopo un paio d’anni è diventato un format di sessanta minuti. Ad accompagnarlo la colonna sonora senza tempo composta di canzoni dei periodi migliori della radio libera e privata, annunciate dai vari disc jockey ospiti. Un programma raccontato e non presentato o speakerato, nato per essere un ritrovo di amici che parlano delle loro esperienze radiofoniche indimenticabili e uniche, amici che raccontandosi fanno anche la storia delle radio che li hanno visti protagonisti a prescindere dal loro successo personale, con Franco Lazzari a fare loro da spalla. Franco Lazzari (che è stato tra le voci di Radio Sound) con la collaborazione di Enzo Mauri ha trasformato questa esperienza in un libro.

Franco Lazzari ospite a Radio Sound racconta Radio Fenomeni

Radio Fenomeni, il progetto

“ Lo spiego nel mio libro che si intitola Radio Fenomeni – spiega Franco Lazzari speaker e autore del libro – ho detto sì dopo aver detto no per parecchi anni perché voglio festeggiare i 50 anni di radio libera e quindi mi sono sentito in dovere morale di coinvolgere alcune delle 690 voci che sono intervenute per dare il contributo in 280 puntate”.

Radio Fenomeni, per lasciare una tracccia indelebile di quel periodo

“È nato perché avevo visto i profili Facebook dei miei cari amici, colleghi di varie eperienze come Max Venigoni, Alex Peroni, Federico l’Olandese Volante, Pietro Zoghetti per riempire questo vuoto, non c’era nulla di scritto della loro storia mi sono sentito motivato a ritornare a fare radio dopo tantissimi anni, non era nelle mie corde tornare a presentare canzoni, mi sono inventato questo format per colmare la mancanza di informazioni complete che vedevo sui social e quindo ho voluto raccontare la storia della radio con i protagonisti”.

Radio Fenomeni. Le voci delle radio libere si raccontano

Radio Fenomeni, il libro

“Nel progetto ho coinvolto amici e colleghi da tutta Italiache oggi è diventato un libro che a pochissime ore dalla sua publicazione e vendita su Amazond è arrivato in seconda posizione tra i testi più venduti, era il 30 maggio, un evento che non mi sono potuto godere a pieno perchè in quel periodo stavo attraversando un momento complicato. Alcuni miei colleghi mi avevano detto che sarebbe stato un successo ma non pensavo accadesse davvero”.

Un ricordo di Franco Lazzari legato alla radio

“Quando andai a 105, mi chiamarono perché mi avevano ascoltato a Radio Condor, mi ascoltavano da un po’ di tempo, volevano che io entrassi nello staff. Quando sono sceso in questo scantinato di via Tito Vignoli (prima sede di Radio Studio 105, così si chiamava allora, lo stesso che è stato ricostruito all’interno di una mostra al museo Nazionale della Scienza e Tecnologia di Milano in foto) fui ammaliato dai dischi a 45 giri di importazione. Quello che io facevo nel negozio di ViaTorino di Fiorucci a Milano quando ci andavo per vedere i dischi nuovi e conoscere nuovi artisti e nuovi generi musicali. Avevo li tutto davanti a me avevo il futuro”.

La nuova stagione di Radio Fenomeni

“Radio Fenomeni ha varie facce. Quella che è stata protagonista quest’anno è la storia dei disc Jokey da discoteca che si raccontano, anche attraverso la storia dei locali con cui hanno collaborato e che non esistono più o che si sono trasformati nel tempo.Una bella situazione che ha mosso colleghi da tutta Italia. Da settembre in poi, ho deciso di fare quello che programmavo da anni messo in stand-by, gestisco il progetto da solo e mi occupo di tutto dal programma ai contenuti dei social, per l’ottava edizione allargherò il palcoscenico a tanti altri protagonisti, ma vi lascio un po di curiosità”.

Questo il link per acquistare Radio Fenomeni di Franco Lazzari

