Raineri Marcora, un incontro tra gastronomia e cultura con Fausto Arrighi

Lunedì 31, nell’Aula Magna dell’istituto Raineri-Marcora, si terrà un appuntamento importante per chi si occupa di enogastronomia e enologia. A partire dalle 10.30, Fausto Arrighi, storico critico gastronomico ed ex direttore della Guida Michelin Italia, presenterà il suo libro “Al ristorante come a Teatro”, un viaggio affascinante nel mondo dell’alta ristorazione, dove il servizio e l’accoglienza diventano a volte una “messa in scena”.

L’evento avrà inizio alle 10.00 con l’accredito dei partecipanti. Alle 10.30 la presentazione entrerà nel vivo con un dialogo tra Arrighi e il giornalista Giorgio Lambri, che modererà l’incontro, guidando il pubblico tra aneddoti, segreti e curiosità della grande ristorazione italiana. A chiudere la mattinata, alle 11.30, un aperitivo con i vini DOC dei Colli Piacentini.