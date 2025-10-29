Rapina in via Colombo, lo aggrediscono e gli strappano portafogli e cellulare: due denunce

Nella prima mattinata di ieri, 28 ottobre 2025, un tempestivo intervento da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Piacenza ha portato alla denuncia di due giovani per il reato di rapina. I fatti sono accaduti intorno alle 5 nella zona di via Colombo, nei pressi di un esercizio pubblico, un luogo ben noto per essere frequentato da avventori e giovani anche nelle prime ore del mattino.

L’allarme e l’intervento

I militari del Radiomobile, allertati da una segnalazione arrivata tramite il numero unico di emergenza 1-1-2, si sono prontamente recati sul posto. Secondo le prime informazioni fornite, un 58enne, di nazionalità congolese, aveva appena subito un’aggressione da parte di due giovani di etnia nordafricana, che lo avevano rapinato con violenza. La vittima ha riferito che i due malviventi lo avevano avvicinato improvvisamente mentre si trovava in transito e, spingendolo a terra con forza, gli avevano strappato un portafoglio contenente 100 euro, insieme ad alcuni documenti e un telefono cellulare.

Il timore di una pistola

Al momento dell’arrivo dei carabinieri, la vittima ha fornito una descrizione dettagliata degli aggressori: uno dei rapinatori era descritto come un giovane di bassa statura, vestito con un giubbotto verde, mentre l’altro, più alto, indossava un giubbotto scuro e pantaloni chiari. Durante l’azione delittuosa, il rapinatore più basso aveva mostrato un oggetto di colore scuro, che la vittima aveva erroneamente scambiato per una pistola.

I rapinatori denunciati

Nel corso dell’intervento, i militari del Radiomobile, grazie alla collaborazione della vittima, sono riusciti a localizzare il luogo in cui i due rapinatori si erano rifugiati. Un garage situato poco distante dall’esercizio pubblico è stato identificato come il nascondiglio dei malviventi. Qui, l’equipaggio della “gazzella” ha trovato e perquisito i due giovani, di 22 e 21 anni ed entrambi, dopo il riconoscimento da parte della vittima, sono stati denunciati per il reato di rapina in concorso.

Durante la perquisizione, addosso al 22enne i militari hanno trovato anche una piccola quantità di sostanza stupefacente (1,4 grammi di hashish), che ha portato alla segnalazione dello stesso quale assuntore di droga.

