Referendum, sul sito web comunale un vademecum per tutte le necessità connesse all’esercizio del voto

Quali sono i documenti necessari per accedere al seggio? Cosa fare se si è smarrita la tessera elettorale o si sono esauriti gli spazi a disposizione? Qual è la sezione giusta cui presentarsi se si è cambiata residenza di recente?

A queste e altre domande, in vista del voto di domenica 8 e lunedì 9 giugno, rispondono le FAQ – richieste frequenti pubblicate sul sito www.comune.piacenza.it/referendum, nella sezione dedicata accessibile direttamente anche dalla home page. Qui si possono consultare le informazioni utili in caso di dubbi, cliccando inoltre sul link diretto al video esplicativo disponibile su Rai Play, che in poco più di due minuti illustra, anche con traduzione simultanea nella lingua dei segni, i contenuti dei cinque quesiti referendari.

La pagina web dedicata del Comune di Piacenza è pensata come uno strumento agile, che riassume gli argomenti più spesso ricercati in occasione delle diverse tornate elettorali. Dagli orari straordinari degli sportelli Quic ai collegamenti gratuiti in bus per i residenti nelle frazioni di Roncaglia, Borghetto e Mortizza che devono raggiungere la propria sezione a Gerbido, sino ai recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica a disposizione di tutti i cittadini per ricevere chiarimenti e indicazioni: elezioni@comune.piacenza.it o i numeri 0523-492495, 335.7617314 e 338.4305214, attivati appositamente.