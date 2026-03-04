Diretta a Piacenza per donare midollo al padre ma resta bloccata a Dubai, storia a lieto fine. Ausl: “Grazie ai carabinieri”

Donatrice piacentina rimasta bloccata a Dubai. La donna è rientrata questa mattina in Italia dopo essere rimasta bloccata a Dubai durante il viaggio verso Piacenza per donare il midollo osseo al padre ricoverato in Ematologia all’ospedale di Piacenza.

L’Azienda Usl di Piacenza esprime un sentito ringraziamento al Comando provinciale dei Carabinieri per la collaborazione e il supporto forniti in queste ore.

“«I”n situazioni delicate come questa – sottolinea il direttore generale Paola Bardasi – il gioco di squadra tra istituzioni è fondamentale e ha consentito di supportare un rientro tempestivo”»”.

Durante i giorni di attesa, l’équipe di Ematologia e Centro trapianti dell’ospedale di Piacenza ha provveduto a sospendere temporaneamente la procedura di trapianto, garantendo in ogni fase la massima sicurezza clinica per il paziente e mantenendo costante il monitoraggio delle sue condizioni.

“Con il rientro in Italia della donatrice – evidenzia il direttore Daniele Vallisa – già nella giornata di oggi è prevista la sua presa in carico. Saranno ora effettuate le valutazioni cliniche necessarie per programmare la procedura nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza, sia per la donatrice sia per il paziente, in raccordo con il Centro nazionale trapianti“.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy