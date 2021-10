Rimossi 735 kg di plastica e rifiuti al quartiere Farnesiana. Plastic Free: “C’è sempre più consapevolezza nel voler fare qualcosa per l’ambiente – AUDIO e FOTO

Rimossi 735 kg di plastica e rifiuti al quartiere Farnesiana. Operazione straordinaria di pulizia a Piacenza di diverse realtà sotto il patrocinio del Comune e la collaborazione di Iren. Hanno partecipato all’iniziativa oltre 80 volontari di Plastic Free, Lions, Rotary, Leo e Rotaract.

“Abbiamo trovato cose da discarica – spiega Gema Avila Referente Provinciale di Plastic Free – come blocchi di cemento, una bombola di ossigeno arrugginita, un busto decapitato e una sedia di ufficio tanto per fare qualche esempio. Sono molto felice della collaborazione con le altre realtà. Inoltre la soddisfazione è tanta anche perché a ogni appuntamento cresce il numero di adesioni a queste iniziative, insomma c’è sempre più consapevolezza nel voler fare qualcosa per l’ambiente”.

Speriamo sia di esempio per i cittadini

“Solitamente quando si vedono delle zone sporche non ci si fa problemi ad aggiungere un rifiuto ai rifiuti. Invece quando si trova un’area più pulita magari prima di buttare una cartaccia capita di farsi qualche domanda o un problema in più”.

Rimossi 735 kg di plastica e rifiuti al quartiere Farnesiana – AUDIO intervista a Gema Avila Referente Provinciale di Plastic Free