Ritiro di Giunta: “Confronto sui temi più importanti in agenda a partire dalla discussione delle osservazioni sul Pug”



“Si chiude oggi il terzo e ultimo giorno del tradizionale ritiro di fine estate che ogni anno – questo è il quinto – vede la Giunta comunale di Piacenza riunita fuori ufficio, in una località del territorio, condividendo tre giorni pieni tra lavoro e momenti di riposo. Dopo Valnure, Valtrebbia, Valtidione e Valdarda, il 2026 è stato l’anno di Piacenza, all’agriturismo e azienda agricola Boschi Celati di Roncaglia“. Inizia così il resoconto dell’amministrazione comunale.

LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE

La mattinata di oggi, martedì 1 settembre, è stata dedicata all’agenda delle prossime scadenze: sindaca e assessori si sono allineati su ogni atto, procedura, evento che li vedrà impegnati da qui alla fine dell’anno in corso. «Un’agenda fittissima – commenta la prima cittadina Katia Tarasconi – che restituisce, anche proprio fisicamente, l’idea del lavoro fatto in questi anni. Ogni azione amministrativa ha alle spalle un grande lavoro che vede coinvolto ogni ufficio dell’ente, con i dirigenti, i dipendenti e tutti noi in prima persona, ogni giorno”.

“Tutto si potrà dire – ha aggiunto la sindaca, con un certo orgoglio – tranne che questa amministrazione non ha speso ogni briciola di energia per la nostra città e la comunità di cui facciamo parte prima di tutto come cittadini. Un impegno di cui siamo molto fieri, come siamo fieri del fatto che la nostra squadra, pur tra le tante difficoltà, è più unita che mai, oggi come quattro anni fa, nell’affrontare quotidianamente la complessità enorme, e spesso sconosciuta, che contraddistingue l’attività di servizio nel Comune di una città capoluogo».

Presenti anche i consiglieri di maggioranza

Agende aggiornate, dunque, dopodiché pranzo con i prodotti tipici piacentini serviti dalla cucina di Boschi Celati. Per il caffè, gli amministratori piacentini hanno ricevuto una visita particolarmente gradita che si è tradotta in una lunga chiacchierata con don Beppe Sbuttoni, parroco di Roncaglia, e con Doriano Mattarozzi, residente sempre di Roncaglia che lo ha accompagnato.

Nel pomeriggio, come ormai è abitudine consolidata in questi anni, i consiglieri di maggioranza – insieme ai rappresentanti delle liste e dei movimenti che sostengono l’amministrazione – hanno raggiunto sindaca e assessori all’agriturismo di Roncaglia per un confronto di persona, tutti insieme, sui principali temi già oggetto del ritiro di Giunta.

Un confronto approfondito con focus particolare sul Pug, il Piano urbanistico generale del Comune di Piacenza che proprio oggi ha visto concludersi la fase di presentazione della consegna delle osservazioni che i consiglieri comunali intendono dibattere in aula nelle prossime settimane. Nella riunione dei Capigruppo dello scorso 23 luglio si era infatti deciso che ciascun gruppo consigliare selezionasse fino a un massimo di 50 osservazioni da portare alla discussione. Complessivamente le osservazioni selezionate sono 215 e verranno trattate in aula consigliare a partire dal 7 di settembre, data della prima seduta di Consiglio dopo la pausa estiva, e poi in base al calendario che verrà deciso nella riunione dei Capigruppo che si terrà dopodomani, 3 settembre.

L’incontro si è protratto fino all’ora di cena che è poi stata condivisa sempre da Giunta e maggioranza nella splendida cornice di Boschi Celati.