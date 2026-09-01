Scuola, Murelli (Lega): “Grazie a Valditara si investe nel raffrescamento, risposte concrete per studenti e personale”

“Investire sul benessere e sulla salute di studenti, docenti e del personale scolastico significa mettere al centro la dignità della scuola e di chi la vive ogni giorno. Garantire ambienti idonei, salubri e confortevoli anche nei periodi più caldi è una priorità di questo Governo”.

Lo dichiara la senatrice Elena Murelli, capogruppo Lega in commissione Affari sociali, Sanità e Lavoro a Palazzo Madama, in merito al contributo economico stanziato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per dotare gli istituti scolastici di dispositivi di raffrescamento.

​“È la dimostrazione di come, con la Lega al Governo, si passi concretamente dalle parole ai fatti – prosegue Murelli – fornendo soluzioni reali e risorse immediate a tutela della sicurezza e della qualità del lavoro negli istituti. Ottima anche la notizia che il ministero sia già al lavoro su un piano strutturale di efficientamento energetico: studiare e lavorare in ambienti moderni, sicuri e sostenibili deve essere la norma. L’auspicio è che ora gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possano operare in maniera tempestiva e sinergica – conclude – affinché queste risorse si traducano rapidamente in un beneficio concreto per tutta la comunità scolastica”.