Rivergaro, sottoscritto nuovo protocollo d’intesa sulle politiche sociali: rafforzare il sistema welfare locale

A seguito del confronto tra l’Amministrazione Comunale di Rivergaro e le organizzazioni sindacali (Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp-Uil) è stato sottoscritto il nuovo protocollo d’intesa sulle politiche sociali, che conferma l’impegno del Comune nel rafforzare il sistema di welfare locale e nel sostenere le persone e le famiglie che vivono situazioni di fragilità.

“Una comunità cresce davvero quando è capace di prendersi cura delle persone, soprattutto di chi attraversa momenti di maggiore difficoltà”, dichiarano il Sindaco Andrea Gatti e il Vicesindaco Gabriele Scagnelli. “Per questo continuiamo a investire con convinzione nel sociale, perché siamo convinti che il benessere di un territorio si misuri anche dalla capacità di offrire opportunità, servizi e sostegno a chi vive situazioni di maggiore fragilità. Nel 2025 la spesa destinata alle politiche sociali rappresenta circa il 22% del bilancio comunale: una scelta precisa che testimonia la centralità del welfare nella nostra azione amministrativa e la volontà di costruire una comunità nella quale nessuno venga lasciato solo.”

Il protocollo mette in evidenza i principali interventi realizzati dall’Amministrazione Comunale di Rivergaro.

Politiche sociali ed educative. Nel 2025 il Comune ha destinato 116.926 € all’integrazione delle rette degli asili nido per sostenere le famiglie con redditi più bassi. Per l’anno formativo 2026-2027 i bambini fino a 3 anni ammessi alla graduatoria dell’asilo nido “Sole e Luna” sono stati 35: per rispondere alla crescente domanda, l’Amministrazione Comunale ha incrementato i buoni nido a 14, così da garantire un sostegno alle famiglie che, pur risultando in graduatoria, non trovano posto nella struttura comunale e scelgono un servizio accreditato.

Nuovo asilo nido a Niviano. Tra gli interventi più significativi figura la realizzazione del nuovo asilo nido comunale all’interno del polo scolastico di via Alberoni. L’opera, interamente sostenuta con risorse comunali, prevede un investimento complessivo di circa 850.000 € e consentirà di dotare il territorio di una struttura moderna, funzionale e capace di rispondere ai bisogni delle famiglie, ampliando l’offerta educativa fino a un massimo di 21 posti aggiuntivi rispetto agli attuali.

Disabilità. È stata rinnovata anche per il 2026 la convenzione con il Comune di Gossolengo per la gestione del Centro Socio-Occupazionale e dei servizi rivolti alle persone con disabilità. Proseguono inoltre il servizio di trasporto sociale per gli utenti del CSO e quello dedicato ai minori con disabilità che devono raggiungere i percorsi terapeutici, sostenendo concretamente le famiglie nell’organizzazione degli accompagnamenti necessari. Un ruolo centrale riveste il progetto finanziato con risorse PNRR, che ha portato alla riqualificazione dell’appartamento di via Roma destinato a percorsi di autonomia abitativa per persone con disabilità. Per completare l’allestimento dell’appartamento, il Comune ha destinato circa 20.000 € di risorse proprie all’acquisto di parte degli arredi. A questo investimento si è aggiunto il prezioso contributo di numerose associazioni e aziende del territorio, che hanno sostenuto il progetto acquistando e donando ulteriori elementi di arredamento, a testimonianza della forte sensibilità e della partecipazione della comunità verso un’iniziativa di grande valore sociale.

Sostegno alle fragilità. Nel 2025 i capitoli di spesa destinati ai contributi economici a sostegno delle persone fragili hanno raggiunto circa 35.000 €. Proseguono inoltre le misure a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà attraverso contributi per il pagamento delle utenze domestiche, rivolti alle persone con ISEE fino a 9.530 € e in presenza di specifiche condizioni di fragilità, contribuendo a sostenere concretamente chi si trova in situazioni di maggiore vulnerabilità.

Anziani. Restano confermati il servizio di pasti a domicilio e l’assistenza domiciliare rivolta ad anziani, persone con disabilità e cittadini fragili. Nel 2025 la spesa per il servizio di assistenza domiciliare è stata pari a 88.068 € e ha consentito di attivare interventi a favore di 32 utenti, sostenendo sia le famiglie che assistono i propri cari all’interno dell’abitazione, sia le persone sole che desiderano continuare a vivere nel proprio contesto di vita.

Fiscalità locale. Anche per il 2026 l’Amministrazione conferma invariata la pressione fiscale comunale, mantenendo le aliquote IMU già in vigore nel 2025. Viene inoltre confermata l’attuale disciplina dell’addizionale comunale IRPEF, che prevede una soglia di esenzione per i redditi fino a 10.000 € e un sistema di aliquote progressive, con un’imposizione che cresce all’aumentare del reddito, secondo un principio di maggiore equità fiscale.

Le Organizzazioni Sindacali e l’Amministrazione Comunale concordano di ritrovarsi entro il primo trimestre del 2027 al fine di avviare il percorso volto alla definizione del nuovo protocollo.

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