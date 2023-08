Rocco Papaleo ospite il 1 agosto al Bobbio Film Festival 2023

Bobbio Film Festival 2023, agosto si apre con la proiezione del film “Scordato” alla presenza del regista Rocco Papaleo.

La proiezione ha inizio alle ore 21.15 al Chiostro di San Colombano.

Scordato

Come mai il lucano Orlando, persona all’apparenza mite e dimessa, in realtà è profondamente un soggetto solitario, quasi passivo e irrimediabilmente chiuso? Di mestiere fa l’accordatore di pianoforti, ma in disaccordo con la propria schiena sempre dolente. La soluzione arriva grazie all’incontro con Olga, la fisioterapista che gli diagnostica una contrattura “emotiva” e, cosa più importante, per curarlo ha bisogno di vedere le foto di Orlando da giovane. Così il paziente comincia un viaggio che gli consente di venire a capo della sua vita.



L’edizione 2023

Il Festival, diretto da Paola Pedrazzini, prevede un ricco programma di proiezioni caratterizzate dall’incontro, a fine film, con i registi (e alcuni protagonisti del cast tecnico o artistico) per un dibattito con il pubblico, e con gli allievi del Seminario residenziale di critica cinematografica: giovani perlopiù universitari, selezionati attraverso un bando nazionale che, nei giorni del Festival, seguono a Bobbio un percorso di alta formazione (tenuto dal critico e docente cinematografico Anton Giulio Mancino) e che compongono la giuria del Festival.

Info www.fondazionefarecinema.it