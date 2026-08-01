Sicurezza a Fiorenzuola, scatta il monitoraggio straordinario: 86 persone e sei locali controllati

Proseguono i servizi straordinari interforze di controllo del territorio di maggiore impatto in materia di sicurezza urbana finalizzati a contrastare il degrado, l’illegalità e la microcriminalità.

Come deciso dal Prefetto di Piacenza nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel pomeriggio di ieri la Questura di Piacenza, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC).

I controlli

In particolare, personale della Questura unitamente agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, con il Comando Provinciale dei Carabinieri, la Guardia di Finanza con l’impiego anche dell’unità cinofila antidroga, oltre a personale della Polizia Locale di Fiorenzuola d’Arda (PC), (per un totale di 10 pattuglie impiegate) hanno svolto accurati controlli nei pressi degli esercizi commerciali, nelle vie del centro storico, presso la stazione Ferroviaria, nei pressi del centro commerciale e di alcuni parchi.

In un controllo effettuato presso un Bar del centro, veniva rintracciato un cittadino straniero di 24 anni irregolare sul territorio nazionale, con a suo carico già due espulsioni emesse dalla Svizzera e dalla Francia, accompagnato in Questura veniva messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che provvedeva a notificargli un Provvedimento di Espulsione con Ordine del Questore di Piacenza a lasciare il Territorio Nazionale.

Nell’ambito di tale azione di contrasto sono state identificate 86 persone, di cui 21 con precedenti di Polizia, controllati 7 veicoli, 6 esercizi pubblici, ed elevata una sanzione amministrativa da parte della Polizia Locale a carico di una barberia.

Controlli anche a Piacenza

Inoltre, nella mattinata odierna personale della Questura di Piacenza e del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, hanno effettuato un’attività straordinaria di controllo del territorio nella città di Piacenza, nelle zone del centro, della Stazione Ferroviaria, in viale Dante e zona di via Colombo e via Roma.

Nell’ambito di tali controlli sono state identificate 57 persone, di cui 17 con precedenti di Polizia, controllati 14 veicoli ed un esercizio commerciale.

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