Follia al pronto soccorso, schiaffi a un infermiere e calci e pugni alla guardia giurata: bloccato e arrestato dalla polizia

Nel tardo pomeriggio del 31 luglio, la Squadra Volante è intervenuta presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio in quanto personale sanitario stava subendo una violenta aggressione, con calci e pugni, da un individuo in stato di forte agitazione.

Giunti prontamente sul posto, gli operanti hanno individuato subito il soggetto segnalato, riuscendo così a bloccarlo, ed identificarlo per un piacentino di 40 anni con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, contro la giustizia contro la P.A. e contro la libertà individuale e la pubblica incolumità.

Poco prima l’uomo si era recato all’ingresso del Pronto Soccorso, ed in forte stato di agitazione e con fare minaccioso, chiedeva alla Guardia Giurata spiegazioni sul ricovero della compagna, una ragazza straniera residente a Piacenza di 38 anni.

Malgrado il tentativo di calmarlo, rassicurandolo che avrebbe preso informazioni in merito, l’uomo si è scagliato improvvisamente contro un infermiere, colpendolo in volto con degli schiaffi, tanto da procurargli lesioni refertati con 3 giorni di prognosi.

La Guardia Giurata è intervenuta in difesa del personale sanitario, venendo però anch’esso aggredito e colpito in varie parti del corpo con pugni e calci, tanto da subire delle lesioni refertate con 10 giorni di prognosi.

L’aggressore è stato quindi accompagnato in Questura dove, dopo le formalità di rito, veniva tratto in arresto per lesioni a personale sanitario e alla guardia giurata, art. 583 quater co. 2 c.p. e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura degli Arresti Domiciliari presso la propria abitazione di residenza, in attesa del rito per direttissima.

A seguito della direttissima odierna, il Giudice disponeva la convalida dell’arresto applicando la misura cautelare dell’obbligo di firma.

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