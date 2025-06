Ruba una borsetta e fugge a piedi, 39enne inseguita tra le vie del centro e bloccata

Tentato furto in pieno centro a Piacenza: donna fermata, è recidiva. L’episodio è avvenuto in via Illica: borsa sottratta davanti a un ristorante. La sospettata, già nota alle forze dell’ordine, denunciata per furto aggravato.

L’intervento dei cittadini e di un agente fuori servizio

Un intervento tempestivo di alcuni cittadini, di un agente della polizia locale e dei carabinieri ha portato nel primo pomeriggio di venerdì 13 giugno alla denuncia di una donna accusata di furto con destrezza in pieno centro a Piacenza. I fatti si sono svolti intorno alle ore 13:40 nei pressi dell’incrocio tra via Garibaldi e via Gerolamo Illica, a pochi passi da un ristorante, dove sarebbe avvenuto il furto.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piacenza, la donna di 39 anni, residente a Milano, avrebbe approfittato di un momento di distrazione per sottrarre con destrezza la borsa personale di una cliente del ristorante, residente a Piacenza. La vittima si trovava a pranzo col marito al momento del furto.

La fuga e l’inseguimento

La scena non è passata inosservata: alcuni presenti, tra cui tre cittadini, e un agente della polizia locale di Piacenza, in quel momento fuori servizio, si sono messi all’inseguimento della donna lungo via Illica. Durante la fuga, la 39enne ha abbandonato la refurtiva a terra nel tentativo di disfarsene, ma è stata raggiunta e bloccata nei pressi di un locale pubblico. L’agente della polizia locale, una volta qualificatosi, ha contribuito a mantenere il controllo della donna fino all’arrivo della pattuglia del Radiomobile.

Dopo un primo controllo sul posto e l’ascolto dei testimoni, la 39enne è stata accompagnata in caserma per ulteriori accertamenti. La donna è stata compiutamente identificata, e dopo che la vittima ha sporto regolare querela presso la Stazione Carabinieri di Piacenza Principale, è stata denunciata in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato. Il trambusto ha suscitato un certo clamore tra i passanti presenti nella trafficata zona pedonale del centro storico.