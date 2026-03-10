Karate – Sofia Bouraya qualificata per i campionati italiani assoluti

Ancora un brillante risultato per il Karate Piacenza Farnesiana, che festeggia la grande prestazione della propria atleta Sofia Bouraya.

La portacolori piacentina ha preso parte con successo al Campionato Regionale Assoluto Emilia-Romagna FIJLKAM, svoltosi a Mirandola (Modena), conquistando la medaglia d’argento nella categoria -55 kg. Dopo aver vinto nettamente i primi due incontri, Sofia ha ceduto di misura soltanto nella finale per l’oro.

Grazie a questo risultato, e considerando che le prime due classificate ottengono la qualificazione, Sofia Bouraya parteciperà al Campionato Italiano Assoluto che si terrà il 28 e 29 marzo a Ostia (Roma), presso il Centro Olimpico Federale FIJLKAM, dove rappresenterà l’Emilia-Romagna.

Bouraya è un’atleta di grande valore e nel 2025 ha già fatto parte della squadra regionale Emilia-Romagna in occasione dei Campionati Italiani dei Centri Tecnici Regionali, disputati a Urbino.

Recentemente ha inoltre ottenuto un prestigioso 7° posto alla Coppa del Mondo WKF disputata in Croazia, competizione che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da ben 90 nazioni di tutti i continenti.

Grande soddisfazione per l’importante risultato viene espressa da tutto il team piacentino, guidato dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal maestro Daniele Rillosi.

Un traguardo ancora più significativo considerando che Sofia ha compiuto da poco 18 anni, età minima per poter partecipare alle qualificazioni regionali per il Campionato Italiano Assoluto.

