Rugby – Orgoglio Piacenza: Dene e Roda vestono l’Azzurro della Nazionale U20

Orgoglio Biancorosso: Dene e Roda vestono l’Azzurro della Nazionale U20 Grande soddisfazione in casa Piacenza Rugby, che celebra la convocazione di Inza Dene e Tommaso Roda nella Nazionale Italiana Under 20. Un sogno che continua: i due giovani atleti sono stati chiamati dalla Federazione Italiana Rugby per prendere parte al raduno di preparazione e al test match internazionale contro l’Irlanda U20, in programma a Dublino il 17 gennaio 2026.

Per Dene e Roda prosegue così un percorso di crescita e consolidamento nell’alto livello, frutto dell’impegno quotidiano e del lavoro svolto all’interno dell’Accademia “Ivan Francescato” di Parma. Una convocazione che conferma il loro valore e li consacra come punti di riferimento del movimento giovanile sia del territorio che nazionale.

Il 2026 della Nazionale Italiana U20 si apre con un appuntamento di assoluto prestigio. Il neo Responsabile Tecnico Andrea Di Giandomenico ha diramato la lista dei 26 convocati che prenderanno parte a una settimana intensa di lavoro tra Parma e Dublino.

Il raduno è iniziato lunedì 12 gennaio a Parma, con allenamenti presso La Cittadella del Rugby, prima della partenza per l’Irlanda prevista per venerdì 16 gennaio. Il match Irlanda U20 – Italia U20 si disputerà sabato 17 gennaio alle ore 15.30 italiane presso l’UCD Bowl di Belfield (Dublino). Il rientro in Italia è previsto per domenica 18 gennaio 2026.

Questo test rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di avvicinamento agli impegni u iciali della stagione, a partire dal Sei Nazioni U20, che vedrà gli Azzurrini esordire il 6 febbraio allo Stadio Monigo di Treviso contro la Scozia.

Claudio Forte, direttore sportivo Piacenza Rugby e Omnia Rugby

«Sono molto contento di vedere Inza e Tommaso raggiungere questo traguardo. La Nazionale U20 è una vetrina importante e prestigiosa, oltre a rappresentare un passaggio fondamentale verso la Nazionale maggiore. Avranno la possibilità di vivere un’esperienza che non tutti possono vantare.»

Daniele Boccuni, presidente del Piacenza Rugby

«Siamo molto felici e soddisfatti per questa nuova convocazione di Inza e Tommy in una Nazionale giovanile. Li abbiamo visti crescere giorno dopo giorno, dentro e fuori dal campo. Entrambi hanno intrapreso da tempo un importante percorso nelle giovanili azzurre e la riconferma in Under 20 rappresenta il giusto riconoscimento del loro impegno e del lavoro svolto insieme.»

Una convocazione che rappresenta un’ulteriore conferma del valore e del potenziale di questi due giovani atleti e che apre le porte ad un futuro ricco di nuove e ambiziose sfide.

