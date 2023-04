Rugby, Top10 – I Lyons cercano il successo contro il fanalino di coda CUS Torino

Dopo le festività pasquali tornano in campo le squadre bianconere, alle prese con il rush finale della stagione. Andiamo a scoprire gli appuntamenti delle squadre Lyons nel weekend.

Domenica la Prima squadra cerca di tornare al successo sul campo del fanalino di coda CUS Torino, battuta nella gara di andata al Beltrametti. Gli uomini di Orlandi e Paoletti vogliono chiudere l’anno in crescendo, dopo le occasioni mancate nelle ultime partite. Appuntamento all’Albonico di Grugliasco alle ore 15.00 di domenica.

Cadetti e U19

Trasferta lunga per la squadra cadetta, che cercherà di confermare la vittoria sul Sondrio di due settimane fa anche in trasferta. I Leoni sono in caccia del secondo posto, e una vittoria gli permetterebbe di consolidarsi nei primi posti della classifica. Partita anticipata a sabato 15 aprile alle ore 18.00 a Sondrio.

Inizia la fase finale di stagione per l’Under 19 bianconera, che sfiderà le migliori squadre dei gironi regionali dell’Area 3 contendendosi il Trofeo dell’Appennino. La corsa dei giovani leoni riparte dalla sfida in trasferta contro il CUS Siena nella giornata di domenica.

Appuntamento importante per l’U17

Grande appuntamento anche per la categoria Under 17, con la domenica piacentina che verrà illuminata dal XIII Memorial Dadati allo Stadio Walter Beltrametti. 11 selezioni regionali scenderanno in campo sfidandosi nel ricordo del Padre Fondatore della Società bianconera Melchiorre Dadati, in uno degli eventi più importanti del Rugby Giovanile Italiano.

Domenica sarà la volta anche della trasferta dell’Under 15 Lyons, che parteciperà al Torneo dell’Acciuga a Cogoleto. Weekend in campo anche per il Settore Propaganda, che parteciperà alla Festa del Rugby di Gossolengo, dividendosi tra sabato (Under 7 e 13) e domenica (Under 9 e 11).