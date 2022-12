Rugby, Top10 – I Lyons pronti alla sfida al Valorugby Emilia nel Derby Emiliano

È l’ora della verità per Sitav Rugby Lyons, che domenica 4 dicembre apre un ciclo di 3 partite fondamentali per il prosieguo della stagione. La prima sarà il Derby con il Valorugby Emilia, attualmente quarta in classifica e reduce dalla prima sconfitta stagionale sul campo del Rovigo.

Altra sfida con una “big” del campionato per i Lyons, usciti sconfitti ma mai domi dalle sfide con le Fiamme Oro e il Petrarca Padova. Contro le due favorite allo Scudetto gli uomini di Orlandi e Paoletti hanno portato a casa due preziosi punti in classifica, che mettono al riparo dalla lotta salvezza i bianconeri. Ora i Lyons vogliono chiudere l’anno al meglio, togliendosi qualche soddisfazione di peso. A caricare la squadra ci pensa Miralem Lekic, uno dei migliori in questo avvio di campionato con anche un premio di Player of The Match all’attivo.

“Avremo di fronte una squadra molto fisica, che cercherà di metterci sotto in mischia e negli impatti. Dal canto nostro, dovremo rispondere ‘Presenti’ ed essere pronti a lottare in ogni punto di incontro e sul placcaggio. con il Petrarca abbiamo fatto vedere che possiamo mettere in difficoltà chiunque, grazie al nostro ottimo gioco al largo, e sarà un’arma da sfruttare anche domenica. Mi aspetto una bella partita, e anche molto sentita visto che per noi è un Derby.”

Appuntamento dunque per le ore 15.00 di domenica allo Stadio “Mirabello” di Reggio Emilia. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma web di Eleven Sports.

Sitav Rugby Lyons: Zaridze; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Fontana; Portillo, Petillo, Salvetti; Quaranta, Janse van Rensburg; Minervino, Buondonno L., Morosi

A disposizione: Borghi, Acosta, Salerno, Lekic, Bance, Via A., Rodina, Biffi.

Gli altri appuntamenti del weekend bianconero

La Squadra Cadetta allenata da Davide Baracchi ed Emanuele Solari, inizia il cammino nel Girone Promozione di Serie C ospitando al “Beltrametti 2” il CUS Milano. Partita importantissima per i nostri bianconeri, che vogliono iniziare al meglio la rincorsa alla Serie B. Calcio d’inizio alle ore 14.30 di domenica 4 dicembre.

Tornano in campo con il Transvecta Calvisano le nostre Pantere Lyons, che domenica alle ore 14,30 scenderanno in campo con i colori gialloneri al “San Michele” di Calvisano nella quarta giornata di Serie A femminile. Una grande opportunità di mettersi in mostra per le nostre ragazze, che stanno contribuendo alla buona stagione delle ragazze del Calvisano.

Per l’Under 15 sarà una domenica mattina impegnativa, con un Torneo Triangolare organizzato sul campo di casa di Via Rigolli contro il Noceto e il Rugby Pieve.

Infine, l’Under 13 prenderà parte alla Festa del Rugby Organizzata dal Valorugby Emilia presso il Centro Sportivo di Scandiano.