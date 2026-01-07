Remigrazione, Rifondazione Comunista: “Questura e Comune intervengano per impedire la manifestazione razzista”

“Apprendiamo con disgusto che il 24 gennaio sarà organizzata una manifestazione dell’estrema destra nazionale al grido di “Reimigrazione”. Sorvolando sull’indecenza del motto razzista che guida la manifestazione, riteniamo inconcepibile che venga consentito un raduno simile in una città che si fregia di essere Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza“. Così Rifondazione Comunista interviene sulla manifestazione in programma il 24 gennaio prossimo, manifestazione organizzata dal Comitato Remigrazione e Riconquista.

LA NOTA DI RIFONDAZIONE COMUNISTA

Negli ultimi anni Piacenza non è stata indifferente al rigurgito fascista che si sta diffondendo per il Paese, troppe iniziative e manifestazioni si sono svolte in città con forti richiami a fascismo e razzismo. Tali episodi, spesso, si sono rivelati fallimentari a livello numerico e, anzi, hanno visto quasi sempre più presenze nelle contromanifestazioni antifasciste. Ciò, però, non può farci ignorare questa nuova manifestazione che metterà al centro dell’estrema destra italiana la città di Piacenza, nonostante le violenze che troppe volte hanno contraddistinto i raduni neofascisti qui da noi e non solo. Proprio in merito all’indecenza e alla violenza del fascismo piacentino e italiano chiediamo a Questura e Comune di esprimersi contrariamente a tale iniziativa e di porre un veto definitivo al neofascismo nella nostra città.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy