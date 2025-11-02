San Martino di Monticelli dal 7 al 09 novembre 2025

2 Novembre 2025 Redazione MC Eventi a Piacenza
San Martino di Monticelli dal 7 al 09 novembre
Ritorna “Il San Martino di Monticelli” dal 7 al 09 novembre, tre giorni per rivivere le antiche tradizioni contadine, tra costumi d’epoca, antichi mestieri, specialità gastronomiche. 

Inoltre nella tre giorni si possono trovare: la sfida tra le cascine, il battesimo della sella e il palo della cuccagna.

Sito internet dell’evento per conoscere l’intero programma dell’evento.

