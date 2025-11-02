San Martino di Monticelli dal 7 al 09 novembre 2025 2 Novembre 2025 Redazione MC Eventi a Piacenza Ritorna “Il San Martino di Monticelli” dal 7 al 09 novembre, tre giorni per rivivere le antiche tradizioni contadine, tra costumi d’epoca, antichi mestieri, specialità gastronomiche. Inoltre nella tre giorni si possono trovare: la sfida tra le cascine, il battesimo della sella e il palo della cuccagna. Sito internet dell’evento per conoscere l’intero programma dell’evento. San Martino di Monticelli dal 7 al 09 novembre Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai?Non specificatoDipendenteDisoccupatoImprenditoreLibero professionistaPensionatoStudenteFascia di età Seleziona la tua fascia di etàNon specificato0-1516-2526-3536-4546-5556-6565+Interesse principale Riceverai notizie più utiliTuttoCronacaPiacenza calcioSportPoliticaAttualitàEventiEconomiaMusica Procedendo accetti la privacy policy Correlati Seleziona il canale... Piacenza Lombardia Emilia Romagna Veneto e Trentino ►