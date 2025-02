Sasso Marconi – Piacenza LIVE dalle 14:30 su Radio Sound

Piacenza pronto a tornare in campo oggi Domenica 23 Febbraio per la sfida esterna contro il Sasso Marconi. Dopo l’importante pareggio per 0-0 contro il Ravenna, i biancorossi cercano la continuità che non c’è mai stata durante questa stagione e che ha condannato alla lotta salvezza fin da inizio campionato gli uomini di Rossini. L’obiettivo dei piacentini è continuare a macinare punti per allontanare sempre di più la zona rossa della classifica.

La probabile formazione

Piacenza (3-5-2): Franzini; Somma, Zucchini, Iob; Napoletano, Tentoni, Palma, Corradi, Ruiz; D’Agostino, Recino. All Rossini.

Il prepartita

A cura di Riccardo Celli