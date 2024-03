Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero. L’incidente è accaduto intorno alle 7 di questa mattina a Podenzano.

L’uomo stava viaggiando lungo via XXV Aprile quando, per motivi da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro la pianta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la vettura. I sanitari hanno condotto al pronto soccorso il conducente: non si trova comunque in pericolo di vita.