Scende dall’auto dopo l’incidente e viene travolto da un’altra vettura: tragedia in A1, muore un ragazzo di 20 anni

Tragedia nella notte lungo l’autostrada A1, poco dopo la barriera di Melegnano. Thomas Qirjaj, 20 anni, residente a Caorso, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto.

Secondo una prima ricostruzione, il ventenne stava viaggiando lungo l’autostrada al volante della propria vettura, insieme a quattro amici, quando avrebbe urtato il guard rail al centro della carreggiata.

Dopo l’impatto, senza gravi conseguenze, la vettura si è fermata. Il giovane è quindi sceso dall’abitacolo e si è allontanato di qualche metro per collocare il triangolo di segnalazione.

Proprio in quel momento, per cause ancora da accertare, è sopraggiunto un fuoristrada che ha investito il giovane.

Il 20enne ha riportato ferite gravissime ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.