Scende dall’auto dopo l’incidente e viene travolto da un’altra vettura: tragedia in A1, muore un ragazzo di 20 anni

30 Ottobre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza

Tragedia nella notte lungo l’autostrada A1, poco dopo la barriera di Melegnano. Thomas Qirjaj, 20 anni, residente a Caorso, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto.

Secondo una prima ricostruzione, il ventenne stava viaggiando lungo l’autostrada al volante della propria vettura, insieme a quattro amici, quando avrebbe urtato il guard rail al centro della carreggiata.

Dopo l’impatto, senza gravi conseguenze, la vettura si è fermata. Il giovane è quindi sceso dall’abitacolo e si è allontanato di qualche metro per collocare il triangolo di segnalazione.

Proprio in quel momento, per cause ancora da accertare, è sopraggiunto un fuoristrada che ha investito il giovane.

Il 20enne ha riportato ferite gravissime ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

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