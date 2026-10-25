Travo, domenica 1° novembre con Mercanti di Qualità e Travo Agricola e Artigiana 

Domenica 1° novembre Travo si prepara ad accogliere i Mercanti di Qualità, con una giornata dedicata allo shopping all’aria aperta, alle produzioni artigianali e alle eccellenze locali. Un’occasione per passeggiare tra le bancarelle, scoprire prodotti originali e incontrare da vicino chi coltiva, realizza e crea con passione.

L’iniziativa porterà nel paese un’atmosfera vivace, con stand e proposte pensati per chi ama curiosare tra le novità, cercare oggetti particolari e sostenere le realtà del territorio.

A Travo spazio a prodotti artigianali e specialità locali

Protagoniste della giornata saranno le Bancarelle di Qualità, affiancate dagli stand di Travo Agricola e Artigiana. Un percorso tra creazioni artigianali, prodotti originali e proposte legate al mondo agricolo e alla tradizione locale.

I visitatori potranno conoscere le persone che lavorano ogni giorno per coltivare, produrre e dare forma alle proprie idee, valorizzando competenze, creatività e passione.

Una domenica tra shopping e tradizioni del territorio

L’appuntamento con i Mercanti di Qualità rappresenta un’opportunità per vivere Travo in modo diverso, dedicando qualche ora alla scoperta delle bancarelle e delle p