Franzini prima di Piacenza – Nibbiano: “Non è più una sorpresa, dovremo fare una grande partita ed essere cinici sotto porta” AUDIO

I biancorossi si presentano al derby dopo il pari in extremis a Palazzolo (leggi qui) ed il successo in Coppa Italia sul Sasso Marconi (leggi qui). “Due gare positive – replica Franzini ai microfoni di Radio Sound – a Palazzolo il pari è arrivato nel recupero per cui è chiaro che siamo contenti, anche se per la mole di gioco il punto lascia un po’ di rammarico. In Coppa la squadra ha fatto un’ottima partita. Anche chi gioca meno ha dato risposte importanti e mi fa capire che è pronto anche per il campionato”

Ora un banco di prova complicatissimo: il Nibbiano di mister Luca Rastelli sta facendo un campionato strepitoso con 8 vittorie su 9 partite e solamente 3 gol subiti: “Non è certamente più una sorpresa – riprende il tecnico biancorosso – una squadra con questi numeri e queste caratteristiche ha dimostrato di essere difficilissima da affrontare. Noi siamo sempre stati molto bravi a costruire occasioni da gol, ma credo che ne avremo molte meno. Dovremo fare una partita molto importante dal punto di vista tecnico e atletico e, soprattutto, essere cinici sotto porta e sfruttare le chance che avremo nel migliore dei modi”

Per il Piacenza mancheranno sicuramente lo squalificato Bakayoko e gli infortunati Taugourdeau e Sereni. In dubbio Ferri.

La probabile formazione

Piacenza Calcio (4-4-2): Bruno; Putzolu, Milani, Silva, Mazzantini; Tremolada, Mazzaglia, Poledri, Rrapaj; Mustacchio, Capelli. All Franzini