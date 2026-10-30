Chievo-Fiorenzuola: ai rossoneri serve un’impresa

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Il Fiorenzuola di mister Villa affronta, in trasferta, il Chievo Verona: gara valida per la 10° giornata del girone B in Serie D.

Ai rossoneri serve l’impresa

Il Fiorenzuola è atteso da quella che, probabilmente sulla carta, è la sfida più proibitiva di tutte: la trasferta veronese contro il Chievo, infatti, rappresenta una vera e propria montagna da scalare. I rossoneri ci arrivano, però, dopo aver trovato il primo successo stagionale (2-1 in casa con il Rovato) e, quindi, con il morale sicuramente rincuorato dopo l’inizio complicato di stagione. La squadra di mister Villa è sempre penultima in classifica ma ad una sola lunghezza dai playout e con un tabellone molto più corto di una settimana fa. Per dare continuità e trovare risultato anche a Verona servirà, però, una gara perfetta.

Il Chievo è una corazzata

I padroni di casa di mister Didu, inutile nascondersi, sono di un altro livello rispetto al Fiorenzuola: il Chievo è una delle pretendenti per la vittoria finale e la differenza di organico tra le due rose è veramente impressionante.

Arriva da una gran vittoria contro Leon (0-4 in trasferta) e, in generale, al secondo posto in classifica con 20 gol fatti in appena 8 gare (quindi più di 2 gol di media a partita). Anche loro, però, hanno l’obbligo di vincere per rimanere attaccati al Nibbiano, autentica favola di questa Serie D, che dista già ben 5 punti in classifica.