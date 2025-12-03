Scherma – “Pettorelli” si mette in luce nella prima prova nazionale non vedenti nel Bolognese

Trasferta bolognese proficua per il Circolo della scherma “Pettorelli” nella prima prova nazionale di spada non vedenti andata in scena nello scorso week end a San Lazzaro di Savena (Bologna). Nel torneo maschile, sedicesimo posto per Kevin Sinani, mentre ancor meglio è andata nel tabellone femminile, dove Olimpia Di Luccio ha chiuso sesta, con Silvia Billi undicesima. Nella trasferta bolognese, i portacolori biancorossi sono stati seguiti a bordopedana dagli istruttori Milly Polidoro e Pierpaolo Molinari.
Alessandro Bossalini, presidente del “Pettorelli”
“Sono molto orgoglioso di ciò che stanno facendo e di come stanno crescendo anche tecnicamente i nostri ragazzi e ragazze, con progressi evidenti grazie al loro impegno e anche alla passione dei nostri tecnici che sono sempre accanto. L’attività ipovedenti ci riempie di felicità e seguiamo con grande interesse questo ramo di attività, con soddisfazioni a livello sportivo e umano”
Tutto è nato quasi due anni fa
“A gennaio 2024 su richiesta di questi ragazzi abbiamo organizzato il corso di spada per persone ipovedenti o cieche con il grande supporto del Lions Club Piacenza Il Farnese, che ha creduto in questa iniziativa e ci è sempre stato a fianco in questo percorso. Siamo soddisfatti di come si è sviluppato questo progetto, all’inizio una scommessa per noi dato che non ci eravamo mai cimentati, invece nel corso del tempo si è rivelato un passo importante, alimentando il lato sociale della nostra attività che non è solo sportiva in senso stretto”.