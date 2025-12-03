Karate – Eccellenti risultati per Piacenza al Campionato Nazionale CSEN di Fidenza

Nelle giornate del 29 e 30 novembre, presso il Palazzetto dello Sport di Fidenza (Parma), si è svolto il Campionato Nazionale CSEN, al quale hanno partecipato 2.650 atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia, in rappresentanza di 126 società.

Il Karate Piacenza Farnesiana, guidato dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e da Lorenzo Centonze, ha accompagnato e seguito alcuni atleti della nota società piacentina impegnati nella prestigiosa competizione.

Eccellenti i risultati ottenuti nelle varie categorie di età e peso:

Under 12 :

Oro per Mia Vera, Martina Stefanelli, Yahya Fellous e Ishaq Kouhaih;

Argento per Nicole Famà ed Elena Vasic.

Under 14 :

Oro per Anas Fellous;

Argento per Aicha Kouhaih ed Elia Famà.

Under 16 :

Bronzo per Martina Ponenti e Inela Kuljanovic.

Under 18:

Oro per Eva Dallavalle;

Argento per Khadija El Menaoui.

Grazie a questi risultati, il Karate Piacenza è stato premiato con il terzo posto nella classifica della giornata di domenica.

Nel mese di dicembre, la società piacentina parteciperà alla Coppa del Mondo WKF di Jesolo con le atlete Eva Dallavalle, Sofia Bouraya, Gaia Granelli e Ginevra Livelli, un evento che vedrà la presenza di 3.329 atleti provenienti da 83 nazioni di tutti i continenti.

