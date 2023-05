Schianto frontale tra moto lungo la Statale 45 nei pressi di Ponte Lenzino: tre feriti, due sono gravi – FOTO

Schianto frontale tra due moto, due feriti gravi. I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di oggi, in località Rovaiola, nei pressi di Ponte Lenzino. Una moto con a bordo un uomo e una donna originari del Piemonte stava viaggiando lungo la Statale 45 quando, per motivi da chiarire, si è scontrata frontalmente con un’altra moto proveniente dalla direzione opposta e con in sella un uomo. L’impatto è stato violentissimo.

Particolarmente gravi le condizioni dell’uomo e della donna che viaggiavano insieme. Lui, 50 anni, ha riportato un grave trauma cranico e altre lesioni, mentre la donna, 46 anni, ha riportato un grave trauma al volto e una commozione cerebrale. Entrambi sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma con l’ausilio di due eliambulanze.

Meno preoccupanti le condizioni del motociclista che viaggiava solo: per lui è stato predisposto il trasporto all’ospedale di Piacenza. I soccorsi sono stati effettuati dalla Croce Rossa di Marsaglia insieme al 118 di Bobbio. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica di questo drammatico schianto frontale tra moto.

