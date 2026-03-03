Schianto lungo il ponte Paladini, due feriti

Incidente nel pomeriggio di oggi all’ingresso del ponte Paladini, dove due vetture si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone che, fortunatamente, non avrebbero riportato lesioni gravi.
Secondo le prime informazioni, dopo l’urto una delle auto coinvolte ha terminato la propria corsa contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e assistito i feriti.
Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto: saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a ricostruire quanto avvenuto e ad attribuire eventuali responsabilità.
Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: il traffico ha subito rallentamenti e code in entrambe le direzioni, con disagi per gli automobilisti soprattutto nelle ore di punta.