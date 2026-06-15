Schianto tra un’auto e un furgone sulla Statale 45 a Niviano, muore un uomo di 33 anni

Tragico incidente lungo la Statale 45 “di Val Trebbia”, dove una persona ha perso la vita in seguito a uno scontro avvenuto nei pressi di Rivergaro. La vittima è Michele Braghi, 33 anni, consigliere comunale proprio all’interno del Comune di Rivergaro.

Secondo le prime informazioni, nell’incidente sarebbero rimasti coinvolti un’auto e un furgone. Le cause dello schianto sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la Statale 45 è stata temporaneamente chiusa al traffico. La circolazione viene deviata lungo percorsi alternativi secondo le indicazioni presenti sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale Anas, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, impegnati nella gestione della viabilità e nella ricostruzione della dinamica del sinistro.

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