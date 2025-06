Schianto tra un’auto e una moto in via Pietro Cella. I fatti sono accaduti questa mattina. Il motociclista stava viaggiando in direzione di via Primo Maggio quando, per motivi da chiarire, si è scontrato con un’auto che proveniva dalla direzione opposta. Sul posto son intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto il motociclista al pronto soccorso di Piacenza: le sue condizioni non sono gravi.

