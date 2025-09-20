Scivola in un pendio di quindici metri tra i boschi di Zerba, soccorsi in azione tra oscurità e zona impervia

È ancora in corso l’intervento lungo il sentiero 125 che da Rovaiolo Vecchio porta al monte Lesima (comune Zerba,PC) al confine tra l’Emilia Romagna e la Lombardia. Erano le 20 quando la stazione monte Alfeo è stata attivata dalla Centrale Operativa del 118 per un 35enne piacentino che si è trovato in difficoltà a seguito di una caduta accidentale sul sentiero, scivolando per circa 15 metri in un pendio ma senza riportare traumi.
La zona presenta una certa difficoltà data dalla particolare pendenza e dalla folta vegetazione. Essendo già buio e non volendo correre rischi che potessero mettere a rischio la propria sicurezza l’uomo ha attivato i soccorsi. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, con i vigili del fuoco, hanno raggiunto l’uomo e – dopo essersi assicurati delle buone condizioni fisiche dell’uomo misurandogli i parametri – hanno attrezzato un paranco per riportare l’uomo sul sentiero.
Per garantire la maggior sicurezza dell’escursionista i tecnici SAER hanno attrezzato il rientro con corde fisse per facilitare la discesa.
I soccorritori stanno ripercorrendo il sentiero in rientro verso Rovaiolo Vecchio. Ad attenderli ci sono l’ambulanza di Zerba e Marsaglia.