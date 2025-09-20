Scivola in un pendio di quindici metri tra i boschi di Zerba, soccorsi in azione tra oscurità e zona impervia

È ancora in corso l’intervento lungo il sentiero 125 che da Rovaiolo Vecchio porta al monte Lesima (comune Zerba,PC) al confine tra l’Emilia Romagna e la Lombardia. Erano le 20 quando la stazione monte Alfeo è stata attivata dalla Centrale Operativa del 118 per un 35enne piacentino che si è trovato in difficoltà a seguito di una caduta accidentale sul sentiero, scivolando per circa 15 metri in un pendio ma senza riportare traumi.

La zona presenta una certa difficoltà data dalla particolare pendenza e dalla folta vegetazione. Essendo già buio e non volendo correre rischi che potessero mettere a rischio la propria sicurezza l’uomo ha attivato i soccorsi. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, con i vigili del fuoco, hanno raggiunto l’uomo e – dopo essersi assicurati delle buone condizioni fisiche dell’uomo misurandogli i parametri – hanno attrezzato un paranco per riportare l’uomo sul sentiero.

Per garantire la maggior sicurezza dell’escursionista i tecnici SAER hanno attrezzato il rientro con corde fisse per facilitare la discesa.

I soccorritori stanno ripercorrendo il sentiero in rientro verso Rovaiolo Vecchio. Ad attenderli ci sono l’ambulanza di Zerba e Marsaglia.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy