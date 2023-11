Scrutatori ai seggi, cambiano le regole: precedenza a disoccupati, cassaintegrati e studenti

Novità in vista, in previsione delle tornate elettorali in programma nel 2024, per la nomina degli scrutatori che compongono i seggi.

Come aderire

La Commissione elettorale del Comune di Piacenza riunitasi nei giorni scorsi, presieduta dall’assessore ai Servizi al Cittadino Simone Fornasari e composta dai consiglieri Margherita Lecce, Salvatore Scafuto e Gloria Zanardi, ha infatti stabilito l’introduzione di una procedura mirata a raccogliere la disponibilità dei cittadini a ricoprire il ruolo di scrutatori. Nei 60 giorni precedenti la data del voto, verrà attivato un apposito link online, tramite il quale le persone interessate potranno manifestare l’interesse a svolgere tale funzione, purché garantiscano la propria presenza continuativa per l’intera durata dell’attività elettorale.

Precedenza a disoccupati e studenti

Nella prossima riunione della Commissione, prevista nel mese di gennaio, verranno definiti nel dettaglio tutti i criteri, considerando come titolo preferenziale, per una parte dei cittadini designati, la condizione di disoccupazione, inoccupazione, cassa integrazione, iscrizione nelle liste di mobilità o il fatto di essere studenti. La propria situazione, a questo proposito, potrà essere segnalata compilando una specifica voce, che consentirà di indicare, eventualmente, anche lo status di pensionato, studente lavoratore o il proprio impiego.

Requisito fondamentale per le persone interessate, l’iscrizione all’Albo comunale degli Scrutatori che verrà aggiornato proprio nel prossimo mese di gennaio, prendendo in considerazione le domande pervenute entro il 31 dicembre 2023; la normativa nazionale stabilisce il termine indicativo, non perentorio, del 30 novembre, ma il Comune di Piacenza, come molti altri enti locali, accoglie le iscrizioni tutto l’anno. Tutte le informazioni a riguardo si possono consultare sul sito www.comune.piacenza.it, con evidenza in home page, o richiedere contattando i seguenti recapiti: 0523-492910/2612/2495 e u.elettorale@comune.piacenza.it.

E’ possibile iscriversi online tramite lo Sportello Telematico comunale, consegnando la documentazione presso gli Sportelli Polifunzionali Quic (anche senza appuntamento) o spedendola tramite servizio postale, nonché scrivendo agli indirizzi protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it o u.elettorale@cert.comune.piacenza.it. In tutti i casi, la domanda dev’essere compilata in ogni sua parte e corredata di copia del documento di identità in corso di validità.