Scuola, oltre 35mila studenti piacentini rientrano in classe. Votto (Cisl): “Carenza di personale nel piacentino. Mancano 23 direttori dei servizi amministrativi su 34 istituti” – AUDIO

Scuola, oltre 35mila studenti piacentini rientrano in classe. Un’apertura dell’anno in salita a Piacenza per la mancanza di personale. Lo ha detto Paola Votto Segretario Generale Cisl scuola Piacenza in diretta a Radio Sound.

Le scuole hanno riaperto dal 1 settembre con un numero di personale in segreteria, soprattutto di collaboratori scolastici, al di sotto delle esigenze. Questo significa che chi è in servizio di ruolo si è dovuto caricare del compito della sanificazione e della messa a punto di tutte le aule. In particolare è stato fatto nonostante in alcune scuole siano in corso lavori di edilizia, quindi un avvio di settembre non proprio ottimale.

Ci sono abbastanza docenti al via?

Ci sono state diverse rinunce per cui ci sono ancora tantissimi posti liberi. Cito un numero per tutti: 53 posti di sostegno liberi alla scuola primaria. Quindi parliamo di una riapertura con un organico, sia di docenti che di personale Ata, tutt’altro che completo. E’ una situazione che si ripete ogni anno nonostante le nostre sollecitazioni al Ministero. Insomma una bella difficoltà anche in questo anno scolastico.

Quanto ne risentono gli studenti di questa situazione?

I ragazzi ne risentono fino a un certo punto. In particolare grazie all’impegno profuso di chi è al lavoro. Il problema riguarda proprio il personale. Poi nella nostra provincia siamo partiti con 23 direttori dei servizi amministrativi mancanti su 34 scuole. Si tratta di una figura apicale che si occupa di bilancio, di progetti e di personale. Sono uno dei due motori enormi che fanno girare la scuola.

Scuola, oltre 35mila studenti piacentini rientrano in classe. Paola Votto (Cisl): AUDIO INTERVISTA