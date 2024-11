Scuola primaria di Quarto, open day sabato 23 novembre tra incontri e laboratori per bambini

La scuola primaria di Quarto apre al pubblico per farsi conoscere dai futuri alunni e dalle loro famiglie. Appuntamento sabato 23 novembre dalle 10 alle 12 all’istituto di via Calciati 8, a Quarto (Gossolengo).

Non sarà un semplice Open Day dal momento che sono previste attività di vario tipo per rendere ancora più efficace e immersiva la visita. Alle testimonianze di genitori e insegnanti, infatti, si aggiungeranno laboratori per i bambini, l’esplorazione della scuola e del parco e un bell’aperitivo finale.

Nell’anno 2023/2024 la prima classe della scuola primaria di Quarto non era partita per insufficienza di alunni. Una notizia salita alla ribalta delle cronache e che, nella sua spiacevolezza, aveva comunque avuto un merito: permettere a molte famiglie di conoscere questa realtà didattica di grande spessore.

Non a caso, nell’anno 2024/2025 i remigini sono tornati: i genitori sono entrati in contatto con una scuola piccola ed estremamente funzionale, tecnologica e caratterizzata da personale competente e preparato.