Scuola, Zavattoni di Cgil Piacenza: “Ancora molte carenze di direttori amministrativi e docenti di sostegno, un disastro” – AUDIO

Scuola, Giovanni Zavattoni di Cgil Piacenza: “Ancora molte carenze di direttori amministrativi e docenti di sostegno, un disastro”. Lo ha detto il Segretario Provinciale Flc Cgil a Radio Sound.

Anche nelle scuole di Piacenza e provincia rimangono dei nodi da risolvere per le carenze di organico che continuano a registrarsi anche a tre settimane dal via delle lezioni.

Abbiamo ancora molte scuole – spiega Zavattoni – in cui manca la figura del Direttore di Servizi Generali Amministrativi, quindi tutta la parte di contabilità scoperta. Nel nostro territorio ne mancano 4 e sono tanti. Inoltre abbiamo dei tagli ancora sul personale ATA, una situazione che naturalmente non garantisce la sicurezza, la pulizia e la sorveglianza all’interno dei nostri istituti. Mancano anche tanti docenti di sostegno che devono essere nominati. Un bel disastro!

C’è il problema delle supplenze

Quest’anno abbiamo i posti accantonati inattesa perché i concorsi PNRR non sono ancora terminati. A Piacenza abbiamo più di 100 cattedre congelate che vedranno il cambio di docente, probabilmente a quadrimestre terminato

La Commissione Europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea per l’utilizzo abusivo e reiterato di contratti a tempo determinato e per le condizioni di lavoro discriminatorie previste nel nostro sistema scolastico. Secondo la Commissione, l’Italia non ha disposto norme necessarie per vietare la disparità di condizioni di lavoro e il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato successivi.

Precariato

“L’Europa – commenta Zavattoni – chiedeva delle soluzioni rapide ed efficaci che non ha trovato. C’è un abuso ancora ad oggi dei contratti a tempo determinato e anche condizioni di lavoro discriminatorie. In particolare i precari non vedono mai un aumento del proprio stipendio perché rimangono sempre nella stessa fascia, quella iniziale”.

