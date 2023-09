Auto di servizio senza revisione, gli agenti della polizia locale multano il collega. Poi la scoperta: sette le vetture “non in regola”

Sette auto della polizia locale senza revisione, e un agente viene multato. La surreale vicenda è iniziata alcuni giorni fa in via Colombo dove uno scooter condotto da un uomo ha tamponato una vettura di servizio della polizia locale. E propr

io un’altra pattuglia della polizia locale è intervenuta sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi del caso. Ovviamente, per effettuare i rilievi, gli agenti hanno dovuto raccogliere i dati del motorino e anche della vettura di servizio tamponata, scoprendo però qualcosa di inaspettato: la vettura in questione aveva la revisione scaduta.

Ovviamente gli agenti della polizia locale impegnati nei rilievi non hanno potuto fare altro che multare il collega che in quel momento si trovava alla guida dell’auto irregolare.

A quel punto è suonato il campanello d’allarme che ha spinto gli agenti a controllare il proprio parco macchine. E in effetti la revisione era scaduta per altre sei auto. Ora le auto sono tornate in regola, però si cerca di capire come questa vicenda paradossale possa essere accaduta.

Pare che le auto “incriminate” siano state affidate al Comune di Piacenza in leasing da una società specializzata. E pare (il condizionale è d’obbligo) che la società si sia dimenticata di avvertire il Comando della polizia locale della scadenza. Accertamenti sono in corso.