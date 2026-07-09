Serata a favore del CSRD “la casa delle Bolle” di Cadeo il 10 luglio

Venerdì 10 Luglio la Cooperativa sociale Coopselios, in collaborazione con il Comune di Cadeo ed il Laboratorio sociale “Prossima Fermata”, propone una serata a favore del CSRD “la casa delle Bolle” di Cadeo.

L’evento si svolgerà nel cortile del Castello di Cadeo ed avrà inizio alle ore 20.00 circa.

Questo il programma: aperitivo di benvenuto curato con passione dal Laboratorio sociale “Prossima Fermata”, seguito da una cena nel magnifico quadriportico del castello di Cadeo (Via Carpaneto, 1 Cadeo). Alle 22.30 una spettacolare sorpresa per tutti i partecipanti.



Durante la serata sarà possibile visitare la bancarella con i manufatti realizzati dairagazzi del CRSD “La Casa delle Bolle”nel laboratorio creativo. Sarà inoltre allestita una mostra fotografica dal titolo “Volti che raccontano la libertà di talenti senza barriere”



Nel corso della serata si esibirà la band piacentina “Quattro Amici al Bar – musica italiana d’autore”, reduce dal successo della serata di apertura dei Venerdì Piacentini, in Piazza Cavalli.

Verrà presentata una scaletta “summer edition” molto varia, allegra e movimentata, che comprenderà oltre a canzoni di autori, cantanti e gruppi come Zucchero, Vecchioni, De Gregori, De Andrè, Dalla, Ligabure, ma anche composizioni molto più recenti di star emergenti della musica italiana.



Il gruppo è composto da Nicolò Scarabelli “Narbera” alla voce (verrà proposta anche una canzone da lui scritta), Alessandro Caffarena alla chitarra, Vincenzo Mattiello alla batteria, Mario Scaletti alla chitarra ed a vari altri strumenti. Alla “formazione base”, anche in questa occasione, si unirà la violinista piacentina Caterina Carini, la cui presenza arricchirà e darà un tocco di novità agli arrangiamenti delle canzoni proposte. Il gruppo infatti propone arrangiamenti originali per ogni brano inserito nella scaletta, costruiti sul “set” strumentale a disposizione della band, ed in questo l’apporto di Caterina Carini, e del suo violino, sarà una nota originale anche per chi ha già assistito in passato allo spettacolo.



“Una serata d’estate al Castello. Convivialità, musica e inclusione sotto le stelle”, Venerdì 10 Luglio, presso il quadriportico del Castello di Cadeo. Quota di partecipazione €. 35. Per info e prenotazioni:

crsd-casadellebolle@coopselios.com – telefono: 338.7626346

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