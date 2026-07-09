Schianto tra un’auto e un camion nei pressi di Agazzano, ferita una donna

9 Luglio 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
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Incidente stradale nella mattinata a Cantone di Agazzano, lungo la strada Castano, dove un’auto e un camion si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento.

Ad avere la peggio è stata la conducente della vettura, una Fiat Panda, rimasta ferita nell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno prestato soccorso alla donna e messo in sicurezza i mezzi coinvolti.

La ferita è stata affidata alle cure del personale sanitario. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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