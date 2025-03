Serie A2 – Contro Cividale l’Assigeco Piacenza dura solo un tempo: 97-76 il finale al Pala Gesteco

Arriva un’altra sconfitta in terra friulana per l’UCC Assigeco Piacenza dopo quella della scorsa settimana a Udine. Sul parquet del Pala Gesteco di Cividale del Friuli i biancorossoblu giocano una gagliarda prima metà di gara a viso aperto che gli consente di andare all’intervallo in assoluta parità, ma non sono in grado di rispondere colpo su colpo alle iniziative dei padroni di casa nel secondo tempo, abili nel costruire un parziale complessivo di 54-33 nei secondi venti minuti sfruttando altissime percentuali dal campo, soprattutto da oltre l’arco. Ai Lupi non bastano i 16 punti di Marks, i 13 punti di Bonacini e gli 11 punti di Serpilli, attesi adesso da un importante scontro salvezza al PalaBanca di Piacenza, sabato prossimo alle ore 18:00 contro la Libertas Livorno.

Le parole di coach Manzo

“È stata una partita dai due volti: nel primo tempo abbiamo fatto la partita che volevamo, eseguendo alla perfezione il piano partita, mentre nel secondo tempo siamo calati con l’intensità difensiva, forzando parecchi tiri in attacco e giocando con poca lucidità, che ci ha poi portato a subire anche qualche canestro in contropiede. Tutti noi ci crediamo, ma dobbiamo assolutamente avere continuità lungo l’arco di tutti i quaranta minuti”.

UEB Gesteco Cividale – UCC Assigeco Piacenza 97-76

(18-21; 25-22; 31-18; 23-14)

UEB Gesteco Cividale: Lucio Redivo 17 (1/4, 5/11), Doron Lamb 21 (2/4, 5/8), Leonardo Marangon 13 (2/3, 2/2), Giacomo Dell’Agnello 8 (3/4 da due), Gabriele Miani 9 (2/4, 1/1); Eugenio Rota 5 (0/1, 1/1), Michael Anumba 3 (0/1, 1/2), Francesco Ferrari 17 (7/8, 0/1), Matteo Berti 4 (1/2 da due), Niccolò Piccionne 0, Gabriele Calò 0 (0/1 da tre), Riccardo Gozo 0 (0/1 da due). Allenatore: Stefano Pillastrini (assistenti: Giovanni Battista Gerometta, Alessandro Zamparini).

UCC Assigeco Piacenza: Saverio Bartoli 4 (2/4, 0/2), Derrick Marks 16 (6/18, 0/2), Nemanja Gajic 5 (1/1, 1/2), Michele Serpilli 11 (2/2, 2/6), Michael Gilmore 9 (4/9, 0/1); Federico Bonacini 13 (5/8, 0/2), Lorenzo Querci 8 (1/1, 2/3), Omer Suljanovic 4 (2/3 da due), Ursulo D’Almeida 6 (1/2 da due), Luca Ciocca 0. Allenatore: Humberto Manzo (assistente: Luca Ogliari).