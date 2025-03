Serie A2 – L’Assigeco ospita Forlì: in palio due punti per tenere vive le speranze di salvezza – AUDIO

La vittoria della scorsa settimana contro Orzinuovi ha dato una fondamentale iniezione di fiducia all’UCC Assigeco Piacenza per affrontare al meglio il finale di stagione. A sei giornate al termine della regular season i Lupi hanno bisogno di trovare altri punti per scalare la classifica e provare ad agguantare quantomeno il penultimo posto, che garantirebbe la partecipazione ai playout. L’ultimo di tre appuntamenti casalinghi consecutivi vede i biancorossoblu ospitare un’ostica formazione come l’Unieuro Forlì sabato 22 marzo alle ore 18:00 al PalaBanca di Piacenza, ma Lorenzo Querci e compagni proveranno a fare di tutto per regalare un’altra gioia ai propri tifosi partendo dalle buone indicazioni dell’ultimo match.

Gli avversari: Forlì

Dopo che la sfortuna l’ha colpita nel momento clou della stagione, con l’infortunio occorso a Kadeem Allen alla vigilia dei playoff, l’Unieuro Forlì anche per quest’anno è ripartita con l’obiettivo di conquistare la promozione in Serie A. Per riuscire nell’intento la dirigenza romagnola ha dato ancora completa fiducia a coach Antimo Martino, rivoluzionando però buona parte del roster che al momento viaggia nella parte alta della classifica con un record di 18 vittorie e 13 sconfitte.

Le chiavi della regia sono affidate al classe 1991 Riccardo Tavernelli, che in estate ha lasciato Tortona dopo cinque stagioni, che va a condividere il backcourt insieme alla coppia straniera formata dal croato Toni Perkovic, arrivato ad annata in corso con un contratto a bimestrale e poi confermato fino a fine stagione ma subito in grado di inserirsi al meglio nei meccanismi della squadra, e lo statunitense Demonte Harper, in grado di segnare 38 punti nella sconfitta esterna contro Rimini di fine ottobre.

L’ala grande titolare sarà Raphael Gaspardo, che nonostante i 207 cm di altezza gode di un micidiale tiro da oltre l’arco, mentre a chiudere il quintetto sarà presumibilmente un giocatore esperto come Daniele Magro, pivot vecchia scuola dotato di enorme fisicità. Dalla panchina come cambio degli esterni escono l’ex Nardò Matteo Parravicini, un veterano come Daniele Cinciarini, che nonostante le 40 primavere continua a dare il suo importante contributo, e Luca Pollone. A dare riposo ai lunghi titolari saranno invece l’ex di serata Davide Pascolo e Angelo Del Chiaro, alla prima esperienza lontano dalla sua Pistoia.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.