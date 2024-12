Serie A2 – Meraviglia Assigeco! Sontuosa vittoria 80-70 contro la Fortitudo. Manzo: “Dedica al presidente”

Il pubblico del PalaBanca può festeggiare una super prestazione dell’Assigeco Piacenza, che contro la Fortitudo Bologna conducono per tutti e quaranta i minuti di gioco e conquistano due punti fondamentali per risalire la china in campionato. I ragazzi di coach Manzo giocano una partita ad altissima intensità sia in attacco che in difesa, senza mai lasciare agli ospiti una vera e propria chance di tornare in partita e chiudendo i conti poi nell’ultima frazione di gioco con le triple pesanti di Querci e Bonacini.

Ciò che più è apparsa fondamentale in questa vittoria è sicuramente la compattezza che i Lupi hanno dimostrato in campo. Una prestazione da vera squadra che i biancorossoblu proveranno a replicare sabato prossimo nel match casalingo contro Carpegna Prosciutto Basket Pesaro.

Le parole di coach Manzo

“La squadra è in forte crescita. Dopo la buona gara a Forlì oggi abbiamo dimostrato ancora una volta che siamo vivi. Faccio i complimenti alla squadra e allo staff. Stasera abbiamo fatto una gara importante contro un avversario in forma. Avevo chiesto ai ragazzi di essere squadra nei momenti di difficoltà. Avevamo bisogno di tutti e oggi si è vista una grande squadra. Per noi valeva tanto tornare a fare risultato davanti ai tifosi, ci siamo riusciti e ci tengo a dedicare la vittoria al presidente Curioni.”

Assigeco Piacenza – Fortitudo Bologna 80 – 70

(25-24; 20-13; 18-16; 17-17)

UCC Assigeco Piacenza: Federico Bonacini 19 (3/3, 4/5), Desonta Bradford 7 (0/1, 2/5), Niccolò Filoni 2 (1/4, 0/1), Michele Serpilli 15 (0/3, 5/8), Nate Grimes 6 (3/4, 0/0), Saverio Bartoli 15 (5/6, 1/4), Lorenzo Querci 6 (0/0, 2/6), Ursulo D’Almeida 10 (4/6, 0/0), Nemanja Gajic 0 (0/1, 0/1), Omer Suljanovic NE, Gianmarco Fiorillo NE, Umberto Manzo NE. Allenatore: Humberto Alejandro Manzo

Flats Service Fortitudo Bologna: Matteo Fantinelli 6 (3/9, 0/3), Riccardo Bolpin 8 (1/2, 2/7), Nicola Giordano 2 (1/2, 0/1), Pietro Aradori 0 (0/1, 0/3), Kenny Gabriel 15 (3/9, 3/9), Leonardo Battistini 2 (1/2, 0/0), Leo Menalo 0 (0/1, 0/0), Alessandro Panni 0 (0/0, 0/1), Fabio Mian 13 (2/5, 3/6), Deshawn Freeman 24 (10/15, 0/0). Allenatore: Attilio Caja