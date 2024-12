Turismo e cultura, civica centrodestra: “I numeri negativi certificano il fallimento della giunta comunale”

“Non può essere un caso se Piacenza mostra ormai un trend consolidato, di segno negativo, in ambito culturale e turistico, in palese controtendenza rispetto a tutto il resto della Regione Emilia Romagna, che numeri alla mano festeggia invece un altro anno record per arrivi e presenze. E’ evidente che la governance dell’attuale amministrazione comunale mostra tutte le sue manchevolezze, a cui occorre porre rimedio immediato se non si vuole finire nel dimenticatoio delle rotte turistiche”. Così il gruppo consiliare del centrodestra Barbieri Sindaco-Trespidi con Liberi commenta amaramente i dati sui flussi turistici in Regione nel 2023.

“Sappiamo come Piacenza città debba svolgere un ruolo di traino di tutto il territorio provinciale, anche in ambito di attrattività culturale e turistica – aggiungono i consiglieri di centrodestra – Ruolo che purtroppo è venuto a mancare in questi anni, sacrificato alla fallace convinzione che una piazza piena per il concerto di una sera possa essere sufficiente a svolgere un compito di marketing territoriale. E’ sempre più evidente anche dai crudi numeri che manchi da parte del Comune di Piacenza qualsiasi tipo di strategia in un settore così importante per la crescita del territorio, continuando a navigare a vista, intestandosi a volte meriti del passato a cui aggiungere qualche video propagandistico che non riesce però a coprire il vuoto di pensiero e di azione”.

“Auspichiamo un immediato, tempestivo e necessario cambio di rotta – concludono i rappresentanti della civica di centro destra – per non far precipitare il territorio piacentino nell’anonimato, fuori dalla rotte turistiche con tutto ciò che anche a livello economico questo comporterebbe”.